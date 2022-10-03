الجيش يزعم: شهيدا رام الله حاولا تنفيذ عملية دهس

رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن شهيدا رام الله الذين ارتقيا فجر اليوم الاثنين، كانا ينويان تنفيذ عملية دهس ضد قوات الجيش.وقال المتحدث في بيان، إنه وخلال عمليات مداهمة لقوات من الجيش، حاول فلسطينيان تنفيذ عملية دهس تجاه مجموعة من الجنود الذين ردوا بإطلاق النار ما أدى لاستشهادهما على الفور.وقالت مصادر محلية إن الشهيدان هما باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، مبينةً أن الاحتلال احتجز جثمانيهما.من جانب أخر، قال الناطق باسم جيش الاحتلال إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات من الجيش والشاباك وحرس الحدود طالت 16 فلسطينياً من مختلف أنحاء الضفة الغربية.