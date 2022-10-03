أوروبا تناقش إعفاء خدمات الإرشاد البحري من العقوبات على روسيا



وقالت: "بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على أنشطة نقل النفط الروسي، تندرج خدمات الإرشاد البحري ضمن الأنشطة التي يحظر عبرها تقديم المساعدة الفنية اللازمة لنقل النفط الروسي".



وتابعت الوكالة: بالتالي، ستكون المضائق الدنماركية إحدى المناطق المتأثرة بهذه العقوبات، إذ تمر عبرها شحنات النفط والوقود المنطلقة من الموانئ الروسية المطلة على بحر البلطيق".



وأضافت أنّ مقترح إعفاء خدمات الإرشاد البحري يأتي في إطار مناقشة الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الثامنة التي يعتزم فرضها على روسيا قريباً، رداً على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا إلى الاتحاد الروسي.



وأكملت الوكالة: "يُعد دور خدمات الإرشاد البحري حيوياً للغاية في نقل النفط عبر الممرات الملاحية الضيقة، تجنباً لاصطدام الناقلات بأي عوائق والتسبب بحوادث تهدد السلامة البيئية".



رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة (بلومبيرغ) الأميركية أنّ الاتحاد الأوروبي يناقش مقترحاً لإعفاء خدمات الإرشاد البحري من العقوبات التي تستهدف أنشطة نقل النفط الروسي، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطلع رفض الإفصاح عن اسمه، أنّ الإعفاء المقترح الذي يسمح للشركات المالكة لناقلات النفط باستئجار خدمات المرشدين البحريين المتخصصين هدفه تعزيز السلامة البحرية، وفق قناة (الميادين).