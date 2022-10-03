حركة فتح تعلن الإضراب والحداد العام وفاءً لشهيدي مخيم الجلزون





وأضافت الحركة: أمام هذا المسلسل الدامي واستمرار الجرائم الاحتلالية في الوطن الفلسطيني فان حركة فتح إقليم رام الله والبيرة تعلن الحداد العام والإضراب الشامل في محافظة رام الله والبيرة وفاءً لدماء الشهداء وغضباً على استمرار الاعدامات الميدانية.





وتدعو فتح جماهير شعبنا في كافة محافظات الوطن إلى التصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والخروج بمسيرات غضب إلى نقاط التماس رداً على استهانة جيش الاحتلال بالدم الفلسطيني والاستمرار بمجازر ضد أبناء شعبنا واطلاق الرصاص على كل ما هو فلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة فتح إقليم رام الله والبيرة، الحداد العام والإضراب الشامل في محافظة الله والبيرة، وفاءً للشهيدين باسل بصبوص وخالد عنبر من مخيم الجلزون.وقالت الحركة إقليم رام الله والبيرة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مسلسل الإعدامات الميدانية يتواصل في مختلف المحافظات الفلسطينية حيث أصبح الدم الفلسطيني مستباحاً لجيش الاحتلال الذي نفذ فجر هذا اليوم مجزرة جديدة بحق ثلاثة من أبناء شعبنا حيث تم إطلاق الرصاص على مركبتهم مما أدى الى استشهاد شابين من مخيم الجلزون وإصابة شاب اخر من بلدة ببر زيت بجراح خطيرة.