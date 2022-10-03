دولي

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار إيان في الولايات المتحدة

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار إيان في الولايات المتحدة
مخلفات الإعصار إيان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأميركية، أن عدد الضحايا جراء الإعصار "إيان" الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ارتفع إلى 62 قتيلا على الأقل.

وأكدت لجنة الأطباء الشرعيين في فلوريدا، وجود 58 حالة وفاة بسبب الإعصار، في حين قال حاكم ولاية كارولينا الشمالية السبت إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب مرور إيان.

وكان العدد السابق للقتلى في فلوريدا يبلغ 44، وبدأ سكان فلوريدا الذين يعيشون حالة صدمة، اكتشاف الحجم الكامل للدمار، بينما ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأحياء الغارقة على طول ساحل الولاية جنوب الغربي.

ودمّر "إيان" منازل ومطاعم وأعمالا تجارية عندما وصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة، لكن التقارير عن سقوط مزيد من القتلى ما زالت تصدر من مقاطعة تلو الأخرى، ما يشير إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل فلوريدا الأربعاء المقبل، وفق ما ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، لكن الزوجين سيتوجهان أولا إلى بورتوريكو اليوم الاثنين لمعاينة حجم الدمار الذي خلفه إعصار آخر أطلِق عليه "فيونا" ضرب الأراضي الأميركية الشهر الماضي.

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