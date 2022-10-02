شؤون فلسطينية

بالفيديو والصور .. مئات المستوطنين يؤدون رقصات وطقوس تلمودية في المسجد الإبراهيمي

بالفيديو والصور .. مئات المستوطنين يؤدون رقصات وطقوس تلمودية في المسجد الإبراهيمي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل مساء اليوم الأحد، عملية تدنيس واسعة من قبل المستوطنين الذين أدوا رقصات تلمودية ورددوا الأغاني العبرية.

واقتحم مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسهم الدينية وحفل موسيقي لهم في داخله وباحاته.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوساً تلمودية  بحجة الاحتفال بما يسمى "رأس السنة العبرية".

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف منذ الأحد الماضي بحجة "الأعياد اليهودية".


 



أخبار ذات صلة

النائب العام يشارك في مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين السابع والعشرين

النائب العام يشارك في مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين السابع والعشرين

وزيرا التربية والزراعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي الزراعي

وزيرا التربية والزراعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي الزراعي

السفير دبور يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية

السفير دبور يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل هولندا

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل هولندا

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الثلاثاء

انطلاق احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين &#34;أفواج الأصالة والتميز&#34; في الجامعة الإسلامية

انطلاق احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" في الجامعة الإسلامية

صبيحات: 165 شهيداً منذ مطلع العام الجاري

صبيحات: 165 شهيداً منذ مطلع العام الجاري

الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى الاثنين في جميع السجون

الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى الاثنين في جميع السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النائب العام يشارك في مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين السابع والعشرين

النائب العام يشارك في مؤتمـر الرابطة الدولية للمدعين العامين السابع والعشرين

وزيرا التربية والزراعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي الزراعي

وزيرا التربية والزراعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي الزراعي

السفير دبور يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية

السفير دبور يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل هولندا

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل هولندا

انطلاق احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين &#34;أفواج الأصالة والتميز&#34; في الجامعة الإسلامية

انطلاق احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" في الجامعة الإسلامية

صبيحات: 165 شهيداً منذ مطلع العام الجاري

صبيحات: 165 شهيداً منذ مطلع العام الجاري

قيادي بحماس ينفي أي لقاءات مع شخصيات أميركية

قيادي بحماس ينفي أي لقاءات مع شخصيات أميركية

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

منوعات

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار &#34;كود الفساتين&#34;

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار "كود الفساتين"

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

عربي

أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء

أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء

&#34;لبيد&#34;: نناقش التفاصيل النهائية للاتفاق مع لبنان وسنعزز الأمن بالشمال

"لبيد": نناقش التفاصيل النهائية للاتفاق مع لبنان وسنعزز الأمن بالشمال

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية