بالفيديو والصور .. مئات المستوطنين يؤدون رقصات وطقوس تلمودية في المسجد الإبراهيمي



وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوساً تلمودية بحجة الاحتفال بما يسمى "رأس السنة العبرية".



وكانت سلطات الاحتلال أعلنت إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف منذ الأحد الماضي بحجة "الأعياد اليهودية".



















رام الله - دنيا الوطنشهدت ساحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل مساء اليوم الأحد، عملية تدنيس واسعة من قبل المستوطنين الذين أدوا رقصات تلمودية ورددوا الأغاني العبرية.واقتحم مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسهم الدينية وحفل موسيقي لهم في داخله وباحاته.