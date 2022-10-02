وزيرا التربية والزراعة يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي الزراعي

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزيرا التربية والتعليم مروان عورتاني والزراعة رياض العطاري، بمقر وزارة الزراعة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز وتنفيذ العديد من النشاطات الزراعية التوعوية.وتهدف المذكرة إلى تعزيز المفاهيم ذات العلاقة بصون الأرض وتعزيز الزراعة باعتبارها مرتكزاً من مرتكزات تعزيز الصمود وذلك عبر فعاليات تشمل عقد دورات وندوات في المدارس، وتنفيذ نشاطات زراعة الأشتال الحرجية وأشجار الزينة في الأراضي الحكومية بما فيها التابعة للمدارس، وتعظيم التدخلات المنضوية في إطار المحطات الزراعية التابعة للمدارس، وجعل هذا المحور مكونا من مكونات عمل الفرق الكشفية المدرسية، بالإضافة إلى تفعيل منحى" مواسم" الخاص بالتفاعل مع مواسم إنتاج بعض المحاصيل مثل الزيتون والعنب والنخيل.وفي هذا السياق، شدد عورتاني على أهمية تكاتف الجهود وبذل كل جهد ممكن لتعزيز ارتباط الطلبة بأرضهم من خلال تنمية خبراتهم ومهاراتهم الزراعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير التعليم الزراعي، بما يسهم في تعزيز مهارات الطلبة الزراعية، مثمناً الشراكة الفاعلة مع وزارة الزراعة.من جانبه، أكد العطاري أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الزراعة والتربية، على صعيد تطوير مهارات التعليم الزراعي وتنمية هذا القطاع الهام، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لخدمة قطاع الزراعة في فلسطين، مشيداً بجهود وزارة التربية في تطوير التعليم الزراعي.وحضر مراسم التوقيع من وزارة التربية والتعليم الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الأبنية وسام نخله، ومدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ومن وزارة الزراعة مدير عام الغابات والمراعي حسام طليب، ومدير عام الإرشاد والتنمية الريفية صلاح الدين البابا، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام محمود فطافطه، ومدير دائرة الغابات أمجد فياض.