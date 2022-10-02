شؤون فلسطينية

السفير دبور يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية

السفير دبور يستقبل نائب الأمين العام للجبهة الشعبية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، اليوم الأحد، في مقر السفارة، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر.

وجرى خلال اللقاء الذي، حضره عضو المكتب السياسي للجبهة مروان عبد العال، وعضو المكتب السياسي، مسؤول قيادة الجبهة بالخارج عمر مراد، وعضو اللجنة المركزية ماهر الطاهر، بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما تشهده من اعتداءات مستمرة واقتحامات يومية وعمليات قتل ممنهجة ترتقي إلى جرائم الدولة المنظم، والتي ترتكب بحق الإنسانية، متزامنة ومترافقة مع اعتداءات وممارسات قطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا والمحمية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجتمعون ضرورة رص الصفوف والتواصل الدائم لتطوير البيئة النضالية الوحدوية بتعزيز نقاط التفاهم المشتركة كإحدى الممرات، وصولا إلى الوحدة الوطنية الشاملة كدعامة حقيقية للمشروع الوطني.

وأشادوا بصمود أسرانا في سجون الاحتلال، خاصة المضربين عن الطعام في سبيل إسقاط الاعتقال الإداري الجائر، مؤكدين أن قضيتهم هي قضية الشعب الفلسطيني بأكمله، وهي أولى الأولويات حتى ينالوا حريتهم.

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