المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل هولندا

رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل هولندا الجديد لدى دولة فلسطين السفير ميشيل رينتينار، خلال استقباله في مقر الوزارة برام الله.وثمّن المالكي علاقات الصداقة التي تربط البلدين والدعم الذي تقدمه هولندا للشعب الفلسطيني، خاصة في مجالات التنمية والريادة التي تشرف عليها هولندا.وأكد ضرورة عقد منتدى التعاون الثنائي بين الجانبين، مشيرا الى أن آخر منتدى عقد عام 2015 برئاسة رئيسيّ الوزراء من كلا الجانبين.كما تطرّق للتطوّرات الأخيرة على الساحة الدولية والانتهاكات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الاستيطان، داعيًا هولندا كعضو في الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لرفع أية قيود على حرية عقد الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بمسؤولياتها.واعتبر المالكي عقد مجلس الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في السادس من شهر أكتوبر الجاري في العاصمة التشيكية، براغ، مكافأة لإسرائيل وللحكومة الحالية قبيل الانتخابات واستمرارا لإفلات إسرائيل من العقاب والمحاسبة.بدوره، عبر السفير رينتينار عن سعادته ببدء مهامه، وأنه يعي التحديات المرافقة لهذه المهمة، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب الفلسطيني والعمل على مشاريع تنموية واقتصادية، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك على الأصعدة كافة.حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد: رئيس المراسم السفير عبير الرمحي، ومدير أوروبا الغربية المستشار أول إيهاب الطري، ومن مكتب الوزير ملحق دبلوماسي دانا جبارين، ومن وحدة الإعلام سكرتير ثالث ديانا النصر، ومن الجانب الهولندي سكرتير أول للشؤون السياسية وحقوق الإنسان نيشا بافل.