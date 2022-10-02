انطلاق احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" في الجامعة الإسلامية















رام الله - دنيا الوطنانطلقت في الجامعة الإسلامية بغزة احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين، الذي أطلقت عليه اسم "أفواج الأصالة والتميز"، وبلغ عدد خريجيه وخريجاته (2714) خريجًا وخريجة، وخصصت أول أيامه للاحتفال بتخريج طلبة كلية الآداب للعام الدراسي 2021/2022م، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بحضور كل من: الدكتور محمد سعدي العكلوك- رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، وأعضاء مجلس الجامعة، والدكتور أسامة خالد حماد- عميد كلية الآداب.وحضر الحفل جمع من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية، ولفيف من قادة الفكر والمعرفة في المجتمع، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في كلية الآداب، والخريجون والخريجات، وذووهم.الجامعة جزء من فلسطينوفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية الآداب، هنأ الأستاذ الدكتور فرحات خريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" بتخرجهم من الجامعة، ورحب بجميع الحضور والضيوف على أرض الجامعة الإسلامية بغزة، وقال :"هذه الجامعة جزء من فلسطين، وجزء من شعب فلسطين الصابر، الجامعة اليوم في عامها الرابع والأربعين قد اشتد عودها وتفرعت أغصانها، وما زالت وستبقى تؤتي ثمرها كل حين".ولفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة في العام 1978 بدأت بتخصصين فقط هما: اللغة العربية وأصول الدين، واليوم فيها أكثر من (160) برنامجًا أكاديميًا يمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إضافة لبرامج الدبلوم المهني المتخصص والدورات التدريبية وتقديم الاستشارات العلمية في المجالات المختلفة.وأكد الأستاذ الدكتور فرحات أن الجامعة الإسلامية كانت ولا تزال وفيةً لمجتمعها وأمتها، تقدم خدماتها مرتكزة على رصيد وافر من القيم الإسلامية وهي قيم الفطرة السوية والتي هي جوهر القيم الإنسانية، وتابع حديثه قائلاً: "اليوم تخرج الجامعة هذه الكوكبة من كلية الآداب بجميع تخصصاتها، بعد قضائهم أربع سنوات وهم يكابدون عناء التعلم، زرعتم واجتهدتم واليوم يوم الحصاد، يوم الفرح، فهنيئًا لكم أيها الخريجون، وهنيئًا للآباء والأمهات تخرج أبنائهم".كلمة الخريجينونيابة عن خريجي وخريجات كلية الآداب، عبرت الخريجة لما ناهض أبو عوض- من قسم الصحافة والإعلام، عن اعتزازها وخريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" بالالتحاق في الجامعة الإسلامية والدراسة فيها والوقوف على منصة تخريج طلبتها، وقالت:" تَخرُجنا من الجامعة الإسلامية وسام شرف لنا، وبداية لمستقبل مشرق نحو تحقيق آمالنا وأحلامنا".وقالت الخريجة أبو عوض :"نقف اليوم أمامكم هذه الوقفة المباركة لنعطي كل ذي فضل حقه من الشكر والحب والفرح، أبدأ بكم أساتذتي العظام، سأظل أحفر في فؤادي حروفكم، وأتغنى بعلمكم، كنتم لنا قدوة وكانت مناراتكم دليلًا لنا"، ووجهت كل عبارات الحب الوفاء لوالديها وإخوتها ولكل من كان له دور في نجاحها وتميزها، ووعدت باسم خريجي وخريجات كلية الآداب أن يبقوا الأوفياء وأن يعطوا كل ما لديهم من علم ومعرفة بما يخدم جامعتهم ووطنهم ومجتمعهم.درع التفوقمع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والدكتور حماد، درع التفوق للطالبة مريم أحمد الروبي- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الآداب للعام الدراسي 2021/2022م.بروتوكول التخرجوقد طلب كل من: الدكتور حماد من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية الآداب:برنامج الدراسات العليا (طلاب)قسم التاريخاحمد سلمان عوض شمالي, حاتم يحيى بدوي البراوي, حسين أحمد عمر الأسطل, مؤمن محمود ملاحي القدره.قسم الجغرافياأحمد حسين أحمد ابو اللبن, أحمد سليمان كامل وافي, محمد خضر عبد الغفار الجدبه, محمد رزق نمر الخزندار, مصطفى حسن فارس عايش, مصعب عماد محمد حمادة, هشام عبد الناصر محمود عبد الهادي.قسم الصحافة والإعلامأحمد علي يوسف العاصي, ابراهيم محمود محمد الحواجري, ابراهيم مصباح رمضان الزيان, احمد عبد الحكيم عامر قاسم كريم, احمد نصر خليل فحجان, اسامة توفيق خضر طه, بهاء الدين حسن يوسف الصيفي, بهاء الدين محمد ماهر سعدي ابو كميل, رزق محمد سالم حجاج, سعيد راشد حسين اسليم, سعيد رضوان سعيد الطويل, عبد الهادى محمد أحمد بركة, عبد الهادي عوض عبدالهادي أبو عوكل, محمد سعيد عبد الرحمن جاسر, محمد نافذ خليل قاعود, مصعب حسين عبد الطلالقه, مصلح اكرم مصلح ابو غالي, وائل يحيى محمد صيام.قسم اللسانيات والترجمة/ ترجمة لغة إنجليزيةبشير أيمن بشير عبدربه, رامي محمد علي سويلم, عصام عبد ربه محمد عدوان, مشير عبد الله عبدالحميد علوان, أحمد نعيم حامد ابو شرخ, احمد زهير محمود الشرباصي, حمزه خالد عبد الكريم الحرتاني, طلعت محمد علي الجد, عبد الرازق أحمد عبد المعطي سعد, محمد سلام عبد الله عاشور, هشام يوسف عبدالله الحاج احمد, وسام جمال جميل وادي.اللغة العربيةأحمد شوقي محمد ابو طواحينة, جودت يوسف جودت حميد, حسام الدين اسامه حسين ابو ندى, حمزه مصطفى حسن ابو توهه, طارق علي محمود ابو عريبان, كمال ماهر رمضان قنن, محمد طلال محمد القريناوي, محمد محمود محمد العامودي, محمود يوسف دياب الشامي, معاذ عادل علي موسى.خريجو البكالوريوسقسم التاريخابراهيم سمير عبد بدوي, عيسى زكريا سلامه الكفارنه, محمد احمد جبر حبوش, محمد صبحي خليل ابو حمده.قسم الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةبلال اسماعيل حامد الاسطل, بهاء رفعت رشيد الجمل,,زكريا محمد حمدان خفاجه, عبد الفتاح اسامه عبد الفتاح عقيلان, عمرو محمد أحمد ابو رضوان, مالك وليد حموده الزعبوط, محمود خليل محمد عوض, محمود عبد العزيز حسين حلس.قسم الخدمة الاجتماعيةضياء محمود محمد البسوس, علاء نائل عثمان عليوة, محمد رمضان عبد الحكيم العمريطي، محمود عماد سلامه ابو القمبز.قسم الصحافة والإعلام/ صحافةأحمد عماد أحمد الشيخ سلامه, زهير اسماعيل طلال حسونة, عبد الرحمن يسري محمود مهاني, محمد سليمان محمود العامودي, محمود عبد الرحيم محمود خلة, مصطفى جهاد مصطفى البنا, يوسف خليل يوسف القاضي.قسم الصحافة والإعلام/ علاقات عامةبلال سليمان أحمد الشاعر, حمزة يوسف محمد ابو سلمية ,محمود فضل نمر غزال.قسم اللغة الإنجليزيةاحمد ايهاب أحمد ابو الجديان, رائد هاني خالد حلس, سعيد فضل علي السلول, عبد الله صالح محمد النعامي, محمد رفيق حسن مهاوش, محمود وديع ظافر مشتهى, وسام محمد فهمي ابو مرق.برنامج الدراسات العليا (طالبات)قسم التاريخرجاء صلاح ابراهيم ابو الخير، هلا محمدعمر عطية عبيدقسم الجغرافيافاطمة محمد احمد الاسطلقسم الخدمة الاجتماعيةاسماء اسامه مصطفى الزناتيقسم الصحافةأحلام عزات مسعد العجله, اسلام محمد علي خليل المظلوم,ايه وليد محمد شمعه, حنين أنيس صابر عبدالعال حجي, حنين محمود سلمان بارود, سها نافذ أحمد أبو دياب, غادة أحمد عطاالله قنديل, فاطمة نهاد أحمد عبدالله, فداء عوني مطلق عبيد, نفين عبدالقادر شكري هويدي, نهى كامل محمد مسلم, هبه عدنان خالد حمادين, هناء عاطف عبدالله أبو حمادة, هياء زهير صقر الخضري.قسم اللسانيات والترجمة/ ترجمة لغة إنجليزيةالاء ابراهيم أحمد صباح, اماني أحمد خضر ابو طواحينه, شيرين منار سعيد وادى, عهد إبراهيم سليمان خشان, غيداء سعد سعيد نبهان, لوزان خليل محمد مطر, هند عبد المجيد عبد الفتاح عطاالله, اسماء خليل ابراهيم الديراوي, الاء سالم حماد العقاد, ربا كامل سالم أبو ضاهر, فاطمه عبدالله محمود ابو مصطفى, لنده فرج اسماعيل النفار, منار ماجد خليل الهوبي.قسم اللغة الإنجليزيةأحلام عبد الكريم محمود بدوان, أماني عدنان نعيم نصر, تسنيم محمد موسى الهسي, دعاء موسى عامر الجرو, رئاف نبيل عبدالله زقوت, زينب زيدان سليمان الحواجري, سمر حسين عبد الله العثامنه, مروى جميل حسن ابويوسف, مها نبيل محمد حجازي, هديل داود درويش حلس.بكالوريوس (طالبات)قسم التاريخأميرة وافي سالم عسليه، اسماء صالح رجب بخيت، الاء ناصر ابراهيم النجار، تسنيم باسم أحمد الاشقر، جنة محمد محمد حيدر، ساره سلمان يوسف المقادمه، شيماء صلاح الدين يوسف ابو جادالله.قسم الجغرافياسريه رأفت يوسف جودة، نرمين كمال محمود السرحي.جغرافيا/ فرعي نظم المعلومات الجغرافيةدنياز عماد عمر ريان, رانيه عمر محمد الاعرج,ريم أحمد عبد الوهاب غانم, شيماء رائف سلمان ابو شاب, ضحى خالد محمد شويدح, عبير ياسر محمود ابو عابد, مها صلاح عبد ربه ابو دحروج, هناء خالد عبد الفتاح مبارك, وسام علي حسن مسعود, وفاء خضر دياب صبيح.قسم الخدمة الاجتماعيةاسراء عماد جواد سويدان، ايمان طارق عبد الرحمن الرملي، ايه ابراهيم كمال الاشرم، ايه امين رجب ابو عاصي، حنين إياد عبد الله شاهين، رولا عبد القادر محمود سلطان، شيماء سمير نعيم التلي، شيماء يوسف حسين أبو حمدان، منى جودت عبدو ابو كميل، مي محمد خميس عامرقسم الصحافة والإعلام/ صحافةافنان محمد صبري ابو شاويش, دعاء محمد ابراهيم ابو ليله, رؤى رامي جمال حسين, زينب عمر عبد القادر فياض, ساره ناصر عبد رضوان, مرام رائد أحمد صالحه, مريم باسل جهاد دبابش, ملك حاتم حسين سعد الدين, نور اسماعيل يونس الحطاب, هند طلال صالح سلمي, يقين عواد سعد الدين بكر.قسم الصحافة والإعلام/ علاقات عامةالاء رأفت محمود العبادله, داليا هاني محمد احسان ابو العون,,رنين فواز علي الحلو, روان سامي ابراهيم ابو طير, روان محمد نافذ سكيك, ريم وائل محمد علي الاشرم, لما ناهض موسى ابو عوض, مرام اياد يعقوب السوافيري, ملك سالم محمد العجله, ميساء وائل جواد النمره, نور مازن محمد بشير, هيا حافظ أحمد الجمل.قسم اللغة الإنجليزيةأميره نظمي حسني صافي, اروى اشرف محمد المجايده,,اريج سليم حسين المشهراوي, اسراء عليان محمد ابو شماله, اسماء معين سعدي عبدو, اسيل عبد الكريم محمود الاشقر, الاء سامى حسن التيتي, الاء علي حسن المليطي, الاء فايز أحمد اسليم, الاء محمود ابراهيم اليازجي, الاء نمر ديب النفار, اماني يوسف محمد البطش, امل نزار توفيق النحال, ايمان حسن ابراهيم ابو مصلح, بسمه ابراهيم جابر ابو خضير, بسمه ادهم جواد البايض, خديجه عبد الرؤوف محي الدين الاسطل, دينا عمر ابراهيم الهمص, دينا محمد عبد اللطيف ضبان, دينا منذر صبحي الزهارنه, دينه عادل عبد الرحمن الاغا, رائدة خالد عبد الحكيم ابو عنزه, رشا ادهم سهيل مزيد, رنا محمد محمد حمادة, رنين حسام عادل زقوت, روان حسام ابراهيم البلعاوي, ريم طلال عبد الله ابو صوصين, ريهام يوسف صالح الناطور, ساره عبدالله على مخيرز, سماح زاهر أحمد زقوت, سندس أحمد سليم صبره, شروق اياد روحي الشبراوي, شيماء حسين أحمد الجديلي, شيماء خطاب عمر المصري, شيماء طارق ابراهيم اسليم, شيماء عاطف موسى ضهير, شيماء هاني شاكر الريس, صفاء عمر حامد البطنيجي, علا يوسف عبدالله الاخرس, لانا حسن عبد الكرد, مدلين طارق مرزوق شحيبر, مرح محمد اسماعيل الخطيب, مريم أحمد جمعة الروبي, مكرم جواد نعيم حمدقه, ملك طارق زياد خلف, منةالله اكرم عبد الفتاح كلاب, نور اسماعيل جبريل نوفل, نور الهدى سفيان محمد العثامنه, نور فضل عليان ابو حميد, هبه سمير عوض برهوم, هديل عيسى عبد الرحمن ابوعيطه, هلا حاتم انور الزهارنه, هناء عوض محمود الاشقر, هنادي هاني ابراهيم الغلبان, يارا جودات سعيد جودة.قسم اللغة الإنجليزية فرعي ترجمةاسيل رأفت حامد حمدونه, الاء هاني امين النزلي,اماني ماهر علي ابو صبحه, ايمان ناجي محمد دويمه, حنين اسامه عبد الحليم العيسوي, دارين محمد موسى خليفه, دانا أحمد عبد الكريم بصل, دانية عبد الكريم صبحي قوتة, دعاء نادر صادق الطحله, ديانا محمد محمود ابو وردة, ديما فواز رزق السوسي, ديما وليد محمد شمعه, دينا عادل سليمان مخيمر, ريهام رائد ياسين صيام, ساميه سعدي محمد عطاالله, صنوان وائل عيسى العف, فداء مروان خميس حماد, فرح سامر سعيد زينه, مرام حسين محمود الغول, ميس حسن خليل الزقزوق, نسرين ناهض نمر الخالدي, نهيل محمد عبد الوهاب سكيك, نور الهدى عبد الحميد مصطفى مرتجى, هدى عماد إسماعيل حجازي, هيا وفيق محمد برهوم,.قسم اللغة العربيةإسراء محمد حسين صالحة, ايه فؤاد أحمد النواجحه, تسنيم عطا خليل النجار, رهف بسام أحمد عسقول, زينب منير موسى الهسي, كرمل محمد يحيى سليمان, نور الهدى غازي عودة ابو شباب.قسم اللغة العربية فرعي صحافةفاطمة عبد الحليم راشد الدلو, ميساء زهدي محمد ابو القرايا,هدى محمد عبد القادر ابو حسين.