شؤون فلسطينية

صبيحات: 165 شهيداً منذ مطلع العام الجاري

صبيحات: 165 شهيداً منذ مطلع العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين، عن تفاصيل التقرير الربعي الثالث لهذا العام، الذي أعدّهُ من خلال البحث الميداني الذي أجرته فروع التجمع في المحافظات.

وقال محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع، إن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ تاريخ 1/7/2022، حتى يوم أمس، هو 88 شهيداً، ليصل العدد الإجمالي للشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 165 شهيداً وشهيدة، من بينهم 45 شهيداً من محافظة جنين، و 68 شهيداً من محافظات الضفة الأخرى (بما فيها القدس) و 52 شهيداً من محافظات غزة الخمس (خلال العدوان الإسرائيلي على محافظات غزة في شهر آب الماضي).

ونوه أمين عام التجمع، أن عدد الشهداء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يزيد بشهيد واحد، عن عدد الشهداء خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أي أن آلة القتل الإسرائيلية تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وبيَّن صبيحات أن هناك ارتفاع بنسبة 66 بالمئة بعدد الشهداء، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، الّتي ارتقى خلالها 99 شهيداً، فيما كان ارتقى خلال العام 2021، كاملاً، 116 شهيداً.

وأوضح أمين عام التجمع، أن عدد الشهداء الأطفال بلغ هذا العام 34 شهيداً طفلاً، أي ما يعادل 21 بالمئة من إجمالي عدد الشهداء تقريباً، إلى جانب 14 شهيدة أُنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث من بين العدد الإجمالي للشهداء، بلغت حوالي 30 بالمئة. 

وقال صبيحات إن عدد الشهداء خلال آخر سبع سنوات، أي منذ تاريخ 3/10/2015  وحتى هذا اليوم، بلغ 1127 شهيداً، من بينهم 229 شهيداً طفلاً، أي ما نسبته 20 ونصف بالمئة من إجمالي عدد الشهداء، إلى جانب 71 شهيدة أُنثى، ما يعني أن نسبة الشهداء الأطفال والشهيدات الإناث، تُقارب ال 26 بالمئة من مُجمل عدد الشهداء.   

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