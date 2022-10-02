الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى الاثنين في جميع السجون

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الأسرى والمحررين في غزة ساء اليوم الأحد، بأن إدارة سجون الاحتلال ألغت زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم التي كانت مقررة غدا الإثنين في كافة السجون.ونقلت الوزارة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الاحتلال قرر إلغاء زيارات أهالي الأسرى المقررة غدا في جميع السجون بسبب ما جرى في سجن ريمون صباح اليوم.وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أغلقت اليوم سجن "ريمون" بالكامل، واحتجزت أهالي الأسرى خلال زيارتهم لأبنائهم، واعتقلت الشابة أسيل الطيطي، شقيقة الأسير سبع الطيطي، من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس.