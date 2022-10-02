غانتس ينتقد تصريحات زعيم حزب المعارضة حول اتفاق كاريش





وبحسب (مكان) فقد أكد غانتس على أن الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوي عامل الردع وعلى المدى البعيد من شأنه ان يضعف اعتماد لبنان على ايران التي تزوده بالوقود وبسلع أخرى.





ووفق هيئة البث الإسرائيلي فقد أضاف غانتس: "الاتفاق سيعرض على الجمهور وسيتم طرحه على (كنيست) للمصادقة عليه .



ونقلت (مكان) انتقد غانتس أقوال رئيس حزب المعارضة نتنياهو الذي قال إن "حكومة برئاسته لن تحترم الاتفاق داعياً إياه إلى الاطلاع على تفاصيل الاتفاق قبل اطلاقه التصريحات الفارغة" .



ونقلت (مكان)، عن رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي ايزنكوت رده على تصريحات نتنياهو قائلاً، إن "أقوال نتنياهو تنطوي على الخطورة وتشكل تحديا للنظام الديمقراطي المتبع في إسرائيل، اذ أن النظام ينص على الاستمرارية في اتخاذ القرارات".



رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قوله: بإن "الاتفاق المتبلور مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية سيعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".