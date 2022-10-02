قيادي بحماس ينفي أي لقاءات مع شخصيات أميركية

رام الله - دنيا الوطننفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فتحي حماد، المعلومات التي تتحدث عن وجود أي نشاط تجاري أو لقاءات بين قيادات حركته وشخصيات أمريكية.وبحسب بيان عن مكتب حماد نشرته موقع (إذاعة الأقصى)، مساء اليوم الأحد، فإن القيادي بـ (حماس) قال إنه "منذ فترة مواقع مشبوهة تنشر عليها معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتستهدف ضرب الثقة بين حاضنة المقاومة ورموزها، أحدثها مزاعم كاذبة عن لقاءات بين قيادات حمساوية وشخصيات أمريكية".ونفى مكتب حماد "الأكاذيب المفتراة التي تدّعي وجود نشاط تجاري مع الصهاينة والأمريكان"، داعيا كل وسائل الإعلام والناشطين لتوخي الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي الأخبار والتصريحات.