عاجل

  • إعلام الاحتلال: أضرار في مركبة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة من مركبة فلسطينية عابرة قرب عوفرا

  • إنقاذ بلا حدود: إصابة مستوطن في رأسه بعد رشقه بالحجارة قرب إيتمار

  • الصليب الأحمر: زيارات أهالي الأسرى غدا لأبنائهم في سجون " هداريم ريمون مجدو" تم إلغاؤها بعد أحداث ريمون

شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم مجلس العلاقات الدولية – فلسطين الاتحاد الأوربي بتشجيع الاحتلال ومكافئته على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين عبر إعادة إحياء مجلس الشراكة الأوروبي - الإسرائيلي بين الكتلة الأوروبية ودولة الاحتلال.

وقال المجلس في بيان صدر عنه أمس السبت، إن عقد هذا المجلس بحضور رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد يأتي في ظل ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة والضفة وانتهاكاته المتواصلة في القدس وبناءه المستوطنات.

وأضاف المجلس أن تفعيل مجلس الشراكة يخفف الضغط الذي يتعرض له الاحتلال بعد اتهامه بارتكاب جريمة الفصل العنصري من قبل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

واتهم المجلس الاتحاد الأوروبي بالنفاق في مواقفه تجاه الاحتلال، ففي الوقت الذي يدعي فيه معارضته للاحتلال والمستوطنات بالكلام، يقوم بدعمهما عملياً بملايين اليوروهات عبر المشاريع الثنائية مثل هورايزون 2020 وهورايزون يوروب التي تدعم بشكل مباشر وغير مباشر الشركات الإسرائيلية المتورطة في الاحتلال مثل مؤسسات الجيش والشركات التي تعزز الاستيطان.

وطالب المجلس في بيانه الاتحاد الأوروبي للتراجع عن عقد مجلس الشراكة وألا يكون شريكاً في غسيل جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبدلا من ذلك الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء احتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية، وإنهاء حصار غزة والكف عن الجرائم ضد الفلسطينيين، والالتزام بواجباتها كدولة احتلال تجاه شعبنا وحقوقه الأصيلة بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس أنه سيعقد الاثنين أول اجتماع "لمجلس الشراكة" مع "إسرائيل" بعد توقف لعشر سنوات.

أخبار ذات صلة

اشتية: نريد الاستثمار بالإنسان لجعل فلسطين علامة فارقة في عالم التكنولوجيا

اشتية: نريد الاستثمار بالإنسان لجعل فلسطين علامة فارقة في عالم التكنولوجيا

زوجة الأسير خليل عواودة: تمديد اعتقال زوجي تنغيص للفرحة بحريته بعد انتصاره على السجان

زوجة الأسير خليل عواودة: تمديد اعتقال زوجي تنغيص للفرحة بحريته بعد انتصاره على السجان

&#34;الهلال الأحمر&#34;: انتهاكات الاحتلال بحق طواقمنا ومركباتنا باتت شبه يومية

"الهلال الأحمر": انتهاكات الاحتلال بحق طواقمنا ومركباتنا باتت شبه يومية

&#34;أبو سيف&#34; يبحث مع وزيرة الثقافة المكسيكية تعزيز التعاون

"أبو سيف" يبحث مع وزيرة الثقافة المكسيكية تعزيز التعاون

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

إعلام إسرائيلي: فتاة فلسطينية تطعن حارسة أمن في سجن (رامون)

إعلام إسرائيلي: فتاة فلسطينية تطعن حارسة أمن في سجن (رامون)

&#34;الصحة&#34;: 36 إصابة بـ(كورونا) و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير

"الصحة": 36 إصابة بـ(كورونا) و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير

مركزية فتح تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس

مركزية فتح تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

مجلس العلاقات: الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال على جرائمه عبر عقد مجلس الشراكة

&#34;أبو سيف&#34; يبحث مع وزيرة الثقافة المكسيكية تعزيز التعاون

"أبو سيف" يبحث مع وزيرة الثقافة المكسيكية تعزيز التعاون

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس ونابلس

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

&#34;الخارجية&#34; تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

"الخارجية" تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

منوعات

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار &#34;كود الفساتين&#34;

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار "كود الفساتين"

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

عربي

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين