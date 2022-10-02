زوجة الأسير خليل عواودة: تمديد اعتقال زوجي تنغيص للفرحة بحريته بعد انتصاره على السجان



وقالت عواودة في حديثها لـ "دنيا الوطن" إن "محكمة الاحتلال قررت تأجيل الجلسة ليوم غدٍ الإثنين، بسبب عدم وجود لائحة اتهام بحق زوجها الأسير خليل".



وأضافت: أن "جلسة الغد ستكون حاسمة في القضية التي تحاول مصلحة السجون تلفيقها للأسير خليل من أجل محاولة التنصل من الاتفاق السابق بالإفراج عنه".



وبينت أن زوجها ومنذ أن "علق إضرابه بدأ باستخدام هاتف للتواصل معنا، للوقوف على مستجدات وضعه الصحي من قبلنا لاسيما بعد تعرض أنحاء واسعة من جسده لأضرار بالغة نتيجة اضرابه الطويل عن الطعام".



وأوضحت أن زوجها خليل "أنهى إضرابه في 31/8/2022 وبناءً على وجوده في المستشفى يعامل منذ ذلك الوقت كمريض ويحق بهذه الحالة استخدام الهاتف للتواصل مع أفراد أسرته".



يشار إلى أنه كان من المقرر إطلاق سراح الأسير عواودة اليوم الأحد 2/10/2022، حسب الاتفاق الذي أبرم مع إدارة السجون عقب تعليقه إضرابه عن الطعام الذي استمر 171 يوماً.



ومددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، اعتقال الأسير خليل عواودة ليوم غدٍ الاثنين لاستكمال التحقيق في قضية تهريب الهاتف داخل المشفى.



خاص دنيا الوطن- تامر عليانأكدت دلال عواودة زوجة الأسير خليل عواودة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال زوجها بدون لائحة اتهام بدعوى تهريبه هاتفاً يهدف لتنغيص الفرحة بنيله الحرية بعد إضرابه عن الطعام لمدة ستة أشهر.