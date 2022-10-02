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أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء

أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم الأحد (2 أكتوبر 2022).

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد أكد أحمد أبو الغيط أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطواإنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراءت للوراء.

ودعا الأمين العام الحوثيين إلى "إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بايجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه".

ورحب أبو الغيط بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، كما رحب ببيان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية.

وشدد أبو الغيط على أهمية تعزيز الهدنة الانسانية في اليمن لفترة أطول، وبما يشمل عددا اكبر من القضايا، مذكرا بأن "الهدنة السابقة، ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف، وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات".

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