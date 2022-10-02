شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: فتاة فلسطينية تطعن حارسة أمن في سجن (رامون)

إعلام إسرائيلي: فتاة فلسطينية تطعن حارسة أمن في سجن (رامون)
سجن رامون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن (رامون) تعرضت للطعن مِنْ قِبَل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (23 عامًا) أثناء زيارة شقيقة المعتقل داخل السجن.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن "فلسطينية من سكان نابلس جاءت اليوم لزيارة شقيقها المعتقل إداريًا في سجن رامون، هاجمت حارسة أثناء إجراءات التفتيش الأمني مستخدمة مقص، تم السيطرة عليها، أصيبت الحارسة بطعنة في يدها وعولجت في المكان".

من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى، إن "إحدى عائلات الأسرى في سجن رامون ضربت مجندة بسبب الاستفزازات والتفتيشات المهينة أثناء الزيارة".

وتابع أن "إدارة السجون اعتقلت أسيل الطيطي شقيقة الأسير سبع الطيطي أثناء الزيارة في سجن رامون، علماً أن شقيقها سيُفرج عنه من سجون الاحتلال خلال الأيام القادمة".

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