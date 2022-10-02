"الصحة": 36 إصابة بـ(كورونا) و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير.وأوضحت الصحة، في التقرير الوبائي الأسبوعي، الذي يغطي الفترة ما بين 25 أيلول- 2 تشرين الأول)، أنه تم تسجيل 19 إصابة في الضفة الغربية، و17 إصابة في قطاع غزة.وأضافت أنه تم تسجيل 31 حالة تعاف في الضفة، و1451 في قطاع غزة، لافتة إلى أن الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت حالتين واحدة في العناية المكثفة، والأخرى موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال الفترة المذكورة 2269 فحصا (باستثناء مدينة القدس).