مركزية (فتح) تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، اجتماعا لها، في مقر التعبئة والتنظيم بمدينة رام الله لمتابعة القضايا التي جرى بحثها خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس.وجرى خلال الاجتماع، بحث وضع الآليات لتنفيذ ما ورد في خطاب سيادته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير.وستتواصل اجتماعات اللجنة المركزية لمتابعة كافة القضايا، خاصة الوضع الداخلي وحوار الجزائر، بالإضافة إلى عدد من القضايا الداخلية الخاصة بالحركة.