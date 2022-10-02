غزة: وكيل وزارة العمل يتحدث عن مستجدات تصاريح العمال

رام الله - دنيا الوطنتحدث وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، مساء اليوم الأحد، حول مستجدات تصاريح العمل بالداخل.وقال الغصين في بث مباشر له عبر صفحة وزارة العمل على (فيسبوك) إن "لن يتم منح أي شخص موظف قطاع حكومي أو متقاعد تصريح عمل وفي حال حصوله سيتم سحبه وحجزه".وأضاف: "لا يوجد قرار بإعادة فتح رابط لتسجيل العمال، ومن يريد التسجيل عليه التوجه لمديرية العمل بمحافظته يوم الثلاثاء من كل اسبوع".واختتم الغصين: "لا علم لنا بموضوع تصريح المشغل، ونحن نتعامل فقط مع تصاريح السجلات ورابط التسجيل".