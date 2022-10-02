ثماني دول تؤكد دعمها لانضمام أوكرانيا لحلف (ناتو)

رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إلى جانب رؤساء سبعة آخرين من الدول الأعضاء في الناتو من وسط وشرق أوروبا، بيانا مشتركا، أعربوا فيه عن دعمهم لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، أعلن عن ذلك رئيس رومانيا على صفحته في (تويتر)، اليوم الأحد.وجاء في الوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للإدارة الرئاسية الرومانية: "نحن نؤيد بشدة قرار قمة (ناتو) في بوخارست عام 2008 بشأن انضمام أوكرانيا في المستقبلد".وحسب الوثيقة فإنه بالإضافة إلى رئيس رومانيا أعرب كذلك رؤساء ليتوانيا وبولندا ومقدونيا الشمالية وسلوفاكيا والجبل الأسود وجمهورية التشيك وإستونيا عن مساندتهم لانضمام أوكرانيا للحلف.كذلك أعرب رؤساء الدول الذين وقعوا البيان المشترك عن دعمهم لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وذكروا أيضا أنهم لن يعترفوا بالاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون.واعتبرت روسيا في وقت سابق أن طلب أوكرانيا الانضمام العاجل لحلف شمال الأطلسي هو بمثابت طلب أوكراني "لتسريع بدء حرب عالمية ثالثة".