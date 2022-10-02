"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية، اليوم، اجتماعاً توجيهياً للطلبة الفلسطينيين المقبولين في المنح الدراسية المُقدّمة من الجمهورية الجزائرية، لدرجة البكالوريوس للعام 2022-2023.وقال مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو إن الاجتماع يأتي استكمالاً لإجراءات قبول الطلبة في هذه المنح، وإرشادهم لترتيب سفرهم بعد حصولهم على التأشيرات اللازمة.ووجه الحلو للطلبة النصائح التي تسهل ظروف دراستهم الجامعية في البلد المستضيف، وآليات التواصل التي من شأنها تعزيز الصورة الإيجابية عن فلسطين وطلبتها؛ باعتبارهم سفراء لدولة فلسطين في الجزائر.وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع السفارة الفلسطينية في الجزائر لاستقبال الطلبة فور وصولهم، وتوجيههم لأماكن دراستهم، متمنياً السلامة لهم خلال سفرهم وطوال فترة دراستهم.