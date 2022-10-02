عاجل

  • هيئة الأسرى: إدارة سجن ريمون تحتجز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة وتمنعهم من الخروج وتغلق السجن بالكامل

  • إعلام إسرائيلي: طعن حارسة أمن في سجن (رامون) من قِبل شقيقة أسير فلسطيني وإصابتها بجراح

  • توتر يسود سجن رامون وإدارة السجن توقف زيارة أهالي الأسرى في أعقاب عملية الضرب التي تعرضت إحدى المجندات

شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

"الخارجية" تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، التي تتم يوميا بحماية واسناد واشراف جيش الاحتلال، في توزيع مدروس للأدوار لتنفيذ المزيد من عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتهويد عديد الأماكن المقدسة والأثرية والتاريخية، وتعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين، بما يؤدي إلى تكريس حلقات إضافية من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة لإصرار دولة الاحتلال على هذا التصعيد الجنوني في الأوضاع على ساحة الصراع ومخاطره على تفجيرها بالكامل خدمة لمصالحها الاستعمارية وهروباً من دفع استحقاقات السلام، ضاربة بعرض الحائط جميع المطالبات والدعوات الدولية والإقليمية لدولة الاحتلال بوقف تصعيدها واعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين.

وشددت على أن هذا التصعيد سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تهدف لخفض المستوى السياسي للقضية الفلسطينية وتقليصه بالكامل عبر محاولة فرض حلول مجتزأه تتراوح بين تلبية بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين وبين الحلول العسكرية الأمنية بعيداً عن أية حلول سياسية.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد، واعتبرته نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال والاستيطان وللتنكر الإسرائيلي الرسمي لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.

وطالبت المجتمع الدولي والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً، وتدعوها لربط علاقاتها مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت أن غياب المساءلة الدولية لإسرائيل وافلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، ويوفر لها البيئة الدولية المناسبة للتمادي في تخريب فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34;: 36 إصابة بـ(كورونا) و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير

"الصحة": 36 إصابة بـ(كورونا) و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير

مركزية (فتح) تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس

مركزية (فتح) تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس

غزة: وكيل وزارة العمل يتحدث عن مستجدات تصاريح العمال

غزة: وكيل وزارة العمل يتحدث عن مستجدات تصاريح العمال

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

&#34;الخارجية&#34; تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

"الخارجية" تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعضو (كنيست) ينفخ البوق عند أسواره

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعضو (كنيست) ينفخ البوق عند أسواره

الإفراج عن الأسير مشير شحاتيت

الإفراج عن الأسير مشير شحاتيت

منوعات

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار &#34;كود الفساتين&#34;

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار "كود الفساتين"

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

عربي

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين