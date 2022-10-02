المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني



وبينت الوزارة أنه كان قراراً سعودياً يقضي منع عبور أي إرسالية (عبور او ترانزيت) ليست محملة داخل حاويات محكمة الغلق باستثناء البضائع التي يتعذر وضعها في حاويات، لافتة إلى أنه وبعد متابعات مع الجانب السعودي تم التوافق على استثناء الحاويات المحملة بالحجر الفلسطيني من هذا القرار لتعذر نقلها بحاويات مغلقة.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاحد، ان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية سمحت بعبور الشاحنات المحملة بالحجر الفلسطيني بحاويات مفتوحة الجوانب وبعد اتمام الاجراءات الجمركية المتبعة.