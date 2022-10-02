عاجل

  • هيئة الأسرى: إدارة سجن ريمون تحتجز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة وتمنعهم من الخروج وتغلق السجن بالكامل

  • إعلام إسرائيلي: طعن حارسة أمن في سجن (رامون) من قِبل شقيقة أسير فلسطيني وإصابتها بجراح

  • توتر يسود سجن رامون وإدارة السجن توقف زيارة أهالي الأسرى في أعقاب عملية الضرب التي تعرضت إحدى المجندات

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر أيلول الماضي حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (430) حالة اعتقال بينهم 42 طفلاً، و20 سيدة.

وأوضح مركز فلسطين في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر الماضي بشكل يومي مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس عشرات المرات، ومارست عمليات الاعتقال والتي تركزت فى مدينة القدس، حيث وصلت حالات الاعتقال الى ما يزيد عن 160 حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال.

ومن قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين بينهم أربعة صيادين تم اعتقالهم خلال عملهم مقابل شواطئ المنطقة الوسطى، أطلقت سراح ثلاثة منهم بعد اعتقال لمدة أسبوعين، بينما الرابع لا يزال معتقلاً، وخمسة آخرين تم اعتقالهم خلال اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع، بينهم طفل من سكان رفح وتم الإفراج عنهم لاحقاً بعد التحقيق.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيلول خمسة أشقاء من نابلس دفعة واحدة وهم (أحمد، ومحمود، ومحمد، وعلى، وعمر) مؤيد غازي، كما اعتقلت مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور، وأطلقت سراحه بعد تهديده بالاعتقال مرة اخرى، كذلك أعادت اعتقال الأسير المحرر هشام أبو هواش والذي كان خاض إضراب عن الطعام في اعتقاله السابق لمدة 141 يوماً ضد اعتقاله الإداري.

كذلك طالت الاعتقالات الشاب عاصف الرفاعي، من بلدة كفر عين في رام الله، وهو مصاب بسرطان القولون والغدد وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، كما اعتقل الشاب أيمن عصام أبو شحادة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عقب اقتحام منزله في بلدة حوارة جنوب نابلس.

بدوره، قال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال واصل خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 42 حالة اعتقال لقاصرين، أصغرهم الطفل "عبد الرحمن الرازم" (12 عاما) في منطقة الكرنتينا بالخليل، فيما اعتقلت الطفل "محمد شويكي" 15 عام، قرب الحرم الإبراهيمي، وهو من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

بينما اعتقلت 20 سيدة وفتاة، بينهم 13 من مدينة القدس و4 نساء من سكان الداخل الفلسطيني تم اعتقالهم خلال وجودهم في المسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عبد السلام تركمان وزوجته انشراح تركمان وأحمد ماهر تركمان ووالدته أم أحمد تركمان ووليد تركمان وزوجته أم رأفت تركمان وجميعهم من مدينة جنين، وهم ذوي منفذي عملية الأغوار.

ومن بين المعتقلات الفتاتين الشقيقتين "تالين ولين" ناجي ابو جمعه، من بلده الطور وهما اشقاء الاسيرين محمد وايهم، فيما اعتقلت الصحفية المقدسية لمى غوشة من منزلها في حي الشيخ جراح، واعتقلت المرابطة المقدسية فاطمة خضر من باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت من المسجد الأقصى المرابطة الحاجة أم طارق داعور من مدينة عكا بالداخل، كما اعتقلت المرابطة المقدسية زينة عمرو، كما استدعت المرابطتين سحر النتشة، وسناء فرح، كذلك احتجزت الصحفية "رنين صوافطة" في منطقة الأغوار.

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34;: 36 إصابة بـ(كورونا) و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير

"الصحة": 36 إصابة بـ(كورونا) و1482 حالة تعاف خلال الأسبوع الأخير

مركزية (فتح) تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس

مركزية (فتح) تبحث وضع آليات لتنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس

غزة: وكيل وزارة العمل يتحدث عن مستجدات تصاريح العمال

غزة: وكيل وزارة العمل يتحدث عن مستجدات تصاريح العمال

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

&#34;الخارجية&#34; تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

"الخارجية" تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة غدًا الإثنين

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بالجزائر

&#34;الخارجية&#34; تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

"الخارجية" تدعو الدول لربط علاقاتها بدولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

المملكة العربية السعودية تسمح بعبور الحاويات المفتوحة والمحملة بالحجر الفلسطيني

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

وزير لبناني سابق: خطاب الرئيس عباس نجح بتثبيت مركزية القضية الفلسطينية

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعضو (كنيست) ينفخ البوق عند أسواره

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعضو (كنيست) ينفخ البوق عند أسواره

الإفراج عن الأسير مشير شحاتيت

الإفراج عن الأسير مشير شحاتيت

منوعات

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

رد فعل غير متوقع من المطربة الكورية سونمي في السعودية

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد: تامر عاشور يثير الجدل برد فعله العفوي على إحدى معجباته

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد كيف رد ويجز على انتقادات جمهوره عبر الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: خالد سرحان يهاجم تصريحات ياسمين عز بشكل قوي

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: لقطات أولية من عقد قران الإعلامية سالي عبد السلام وزوجها

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

شاهد: حرب إعلامية بين رضوى الشربيني وياسمين عز بسبب الجمهور

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

لهذا السبب.. درة زروق تقدم اعتذار رسمي لمحمد رمضان وخالد يوسف

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار &#34;كود الفساتين&#34;

حسين فهمي يواجه انتقادات حادة بسبب قرار "كود الفساتين"

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

شاهد: رامي جمال يكشف سبب ابتعاد زوجته عن الغناء بشكل نهائي

عربي

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين