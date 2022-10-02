مركز فلسطين: 430 حالة اعتقال خلال أيلول بينهم 20 امرأة و 42 طفل

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر أيلول الماضي حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز (430) حالة اعتقال بينهم 42 طفلاً، و20 سيدة.وأوضح مركز فلسطين في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن قوات الاحتلال اقتحمت خلال الشهر الماضي بشكل يومي مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس عشرات المرات، ومارست عمليات الاعتقال والتي تركزت فى مدينة القدس، حيث وصلت حالات الاعتقال الى ما يزيد عن 160 حالة اعتقال بينهم نساء وأطفال.ومن قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين بينهم أربعة صيادين تم اعتقالهم خلال عملهم مقابل شواطئ المنطقة الوسطى، أطلقت سراح ثلاثة منهم بعد اعتقال لمدة أسبوعين، بينما الرابع لا يزال معتقلاً، وخمسة آخرين تم اعتقالهم خلال اجتيازهم السياج الحدودي جنوب وشمال القطاع، بينهم طفل من سكان رفح وتم الإفراج عنهم لاحقاً بعد التحقيق.فيما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيلول خمسة أشقاء من نابلس دفعة واحدة وهم (أحمد، ومحمود، ومحمد، وعلى، وعمر) مؤيد غازي، كما اعتقلت مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور، وأطلقت سراحه بعد تهديده بالاعتقال مرة اخرى، كذلك أعادت اعتقال الأسير المحرر هشام أبو هواش والذي كان خاض إضراب عن الطعام في اعتقاله السابق لمدة 141 يوماً ضد اعتقاله الإداري.كذلك طالت الاعتقالات الشاب عاصف الرفاعي، من بلدة كفر عين في رام الله، وهو مصاب بسرطان القولون والغدد وبحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، كما اعتقل الشاب أيمن عصام أبو شحادة، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة عقب اقتحام منزله في بلدة حوارة جنوب نابلس.بدوره، قال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن الاحتلال واصل خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية، حيث رصد 42 حالة اعتقال لقاصرين، أصغرهم الطفل "عبد الرحمن الرازم" (12 عاما) في منطقة الكرنتينا بالخليل، فيما اعتقلت الطفل "محمد شويكي" 15 عام، قرب الحرم الإبراهيمي، وهو من أصحاب الاحتياجات الخاصة.بينما اعتقلت 20 سيدة وفتاة، بينهم 13 من مدينة القدس و4 نساء من سكان الداخل الفلسطيني تم اعتقالهم خلال وجودهم في المسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عبد السلام تركمان وزوجته انشراح تركمان وأحمد ماهر تركمان ووالدته أم أحمد تركمان ووليد تركمان وزوجته أم رأفت تركمان وجميعهم من مدينة جنين، وهم ذوي منفذي عملية الأغوار.ومن بين المعتقلات الفتاتين الشقيقتين "تالين ولين" ناجي ابو جمعه، من بلده الطور وهما اشقاء الاسيرين محمد وايهم، فيما اعتقلت الصحفية المقدسية لمى غوشة من منزلها في حي الشيخ جراح، واعتقلت المرابطة المقدسية فاطمة خضر من باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت من المسجد الأقصى المرابطة الحاجة أم طارق داعور من مدينة عكا بالداخل، كما اعتقلت المرابطة المقدسية زينة عمرو، كما استدعت المرابطتين سحر النتشة، وسناء فرح، كذلك احتجزت الصحفية "رنين صوافطة" في منطقة الأغوار.