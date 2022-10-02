عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وعضو (كنيست) ينفخ البوق عند أسواره

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 116 مستوطناً إلى جانب عشرات الجنود اقتحموا المسجد المبارك، منذ صباح اليوم انطلاقاً من باب المغاربة.وأدى المستوطنون طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، فيما أوقفت قوات الاحتلال شباناً وفتشتهم في منطقة باب العامود.وعند السور الشرقي للمسجد الأقصى قام عضو كنيست الاحتلال "سمحا روتمان" بنفخ البوق.ومؤخراً تعمد المستوطنون النفخ بالبوق في مقبرة باب الرحمة عدة مرات، ونشرت إعلانات تدعو أنصارها إلى اصطحاب الأبواق والنفخ فيها بشكل جماعي في المسجد الأقصى خلال رأس السنة العبرية.وخلال الشهر الماضي اقتحم نحو 4821 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك، وكانت ذروة الاقتحامات يومي 26 و27 التي وافقت رأس السنة العبرية.