وزارة التنمية لـ"دنيا الوطن": صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الأيام الأولى من أكتوبر الجاري

وقال المدهون في حديث خاصة لـ"دنيا الوطن"، إن تحديد موعد الصرف جاء بعد التزام الاتحاد الأوروبي الإيفاء بمنحته تجاه هذا البرنامج".



وتابع: "نطمئن الأسر بأن هناك دفعة وسوف تنصرف لصالح كل الأسر المدرجة على البرنامج، ولا يوجد حجب للمساعدة عن أي أسرة".



ولفت إلى أن "هناك 1160 أسرة لن تتلقى الشيك، وسيتم إيقافه مؤقتًا؛ لتلقّيها مساعدة مالية أفضل من الشيك من خلال (اليونيسيف) بشكل شهري لمدة خمسة شهور.



ونوّه المدهون إلى أن "دور وزارة التنمية الاجتماعية يقتصر على رفع ملفات الحالات الاجتماعية لوزارة المالية، ومن ثم وزارة المالية والاقتصاد هي من تحدد موعد الصرف".





