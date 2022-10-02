شؤون فلسطينية

"الجنايات الكبرى" بغزة تحكم بالسجن المؤبد على قاتل مواطن

"الجنايات الكبرى" بغزة تحكم بالسجن المؤبد على قاتل مواطن
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم (أ، ص) بتهمة القتل قصدًا بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل بلال رباح البيطار.

وحكمت الهيئة بمعاقبته بالسجن المؤبد ومصادرة أداة الجريمة، وذلك عن تهمة القتل قصدًا وحمل سلاح دون ترخيص من نوع "نورينكو"، استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، حيث جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات.

وكان المتهم قتل المجني عليه بتاريخ 19/6/2021م بقصد منه وبتخطيط مسبق عبر إعداد العدة وتجهيز وتذخير السلاح المستخدم في الواقعة، وبسبق إصرار وتصميم منه على إزهاق روحه، حيث قام بإطلاق عدد سبعة أعيرة نارية على أنحاء مختلفة في جسد المجني عليه، ثلاثة في منطقة الرأس من مسافة مترين.

وبحسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي للحوادث القضائية تبين أن هناك تهتك مادة الدماغ نتيجة الإصابة بثلاث أعيرة نارية بالرأس، حيث ما قام به المتهم المذكور بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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