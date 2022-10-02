أميركا: إعصار "إيان" يودي بحياة أكثر من 70 قتيلاً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام أميركية، الحصيلة الأخيرة لضحايا إعصار "إيان" في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية الأمريكيتين.وقالت شبكة (إن. بي .سي) الأميركية، إن "عدد ضحايا إعصار "إيان" بلغت أكثر من 70 قتيلًا.ونقلت الشبكة قول مسؤولين، إن "حصيلة ضحايا الإعصار في الولايتين قد تصل إلى 77 حالة وفاة". وفق ما نقل موقع (سبوتنيك).وذكرت وسائل الإعلام الأميركية يوم الجمعة، أنه تم الإبلاغ عن 45 حالة وفاة محتملة على الأقل جراء إعصار "إيان" في فلوريدا.وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى 45 شخصاوبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وكارولينا الجنوبية، وقال إن الإعصار قد ينتهي به الأمر ليصبح أكثر عاصفة دموية في تاريخ ولاية فلوريدا.