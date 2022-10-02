شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحامات بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال اقتحامات بالضفة والقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات في الضفة الغربية والقدس.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عيسى حجازي، وحمادة حسين حجازي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في منطقة شارع الصف وسط المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب مصطفى عنايا من البلدة.

وطالت الاعتقالات الشاب نهاد أبو مرجانة من بلدة بيتا جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، منزل المواطن ناصر أبو مرير في يطا جنوب الخليل، وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السعو من حي الشيخ جراح.

كما اعتقلت الفتى منصور إبراهيم العباسي من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وتشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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