المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخ من القرآن الكريم، لوجود خطأ مطبعي في ص 554، في اسم السورة في الجانب الأيسر من أعلى الصفحة، حيث مكتوب "سورة الصف، المنافقون"، والصحيح هو "سورة المنافقون" فقط.وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة الدار التوفيقية في مصر، بتصريح رقم (59) الصادر في 20/5/2015م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.وناشد حسين المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.