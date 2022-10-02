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العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة

العراق: إصابة أكثر من 150 شخصًا خلال التظاهرات في بغداد والبصرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام عراقية، إصابة أكثر من 150 شخصًا في العاصمة العراقية بغداد ومحافظة البصرة خلال تظاهرات إحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين.

وقالت مصادر طبية إن "أكثر من 40 ضابطًا أصيبوا بجروح، جراء قيام متظاهرين برشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة".

وأضافت أن "بعض المتظاهرين أصيبو بالاختناق جراء استخدام القوات الأمنية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم). 

وفي البصرة، أوضح مصدر طبي أن "إصابات 30 متظاهرا ومسؤولا أمنيا كانت طفيفة".

وأكد مصدر أمني أن القوات الأمنية لم تستخدم الرصاص الحي وفرضت سيطرة كاملة على جسري الجمهورية والسنك وميداني التحرير والنسور ببغداد".

وأشار إلى أن القوات العراقية تلاحق بعض "التابعين" في شارع السعدون بالباب الشرقي.

وتجمع العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء الذكرى الثالثة من احتجاجات أكتوبر 2019 المعروفة باسم (احتجاجات تشرين).





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