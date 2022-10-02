دولي

شاهد: مقتل 174 شخصاً خلال أحداث شغب بمباراة كرة قدم في إندونيسيا

شاهد: مقتل 174 شخصاً خلال أحداث شغب بمباراة كرة قدم في إندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إندونيسية، مقتل 174 شخصا، وإصابة 188 آخرين، مساء السبت، بعد أحداث شغب في جزيرة جاوا عقب مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الأولى الإندونيسي.

ووفقًا لما نقله موقع قناة (الجزيرة)، فقد تسببت أعمال الشغب في ملعب كانجوروهان في مالانج بمقتل 127 شخصا من أنصار نادي أريما مالانج، بالإضافة إلى شرطيين اثنين.

واعتذرت الحكومة الإندونيسية عما حصل، واعدة بالتحقيق في ملابسات الواقعة.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المدمع على المدرجات مما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والفرار بسرعة، وهو ما أوقع عددًا كبيرًا من الضحايا.

وقال قائد شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا إن "معظم الضحايا لقوا حتفهم جراء نقص الأكسجين أثناء تدافعهم بعدما اقتحم المشجعون ملعب كانجوروهان، إثر خسارة الفريق المضيف أريما مالانج 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا، منافسه في جاوا الشرقية".

وكانت هذه أول مرة منذ أكثر من 20 عاما يخسر فيها فريق أريما مالانج أمام منافسه.

وعقب الحادث، قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه سيفتح تحقيقا إثر أحداث الشغب في مباراة كرة القدم في جاوا، والتي تسببت في مقتل عشرات المشجعين.

وأعلن الاتحاد -في بيان- تعليق جميع مباريات البطولة المتبقية لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن نادي أريما لن يستضيف أي مباراة أخرى في بقية الموسم.

وأكد وزير الرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي لمحطة كومباس التلفزيونية أن السلطات ستعيد تقييم إجراءات السلامة في مباريات كرة القدم، مع التفكير في منع الجماهير من حضور المباريات بعد هذه المأساة.

وتستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 20 عاما في أيار/ مايو  وحزيران/ يونيومن العام المقبل، وهي ضمن ثلاث دول تطلب استضافة كأس آسيا العام المقبل، بعد انسحاب الصين.

 

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