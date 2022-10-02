شؤون فلسطينية

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد

تعرف على حالة الطقس في فلسطين اليوم الأحد
مدينة غزة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-20 30-19 29-19 بيت لحم 30-20 30-19 29-19
رام الله والبيرة 29-19 29-18 28-18 طولكرم 31-22 31-21 30-21
نابلس 31-21 31-20 30-20 قلقيلية 31-22 31-21 30-21
جنين 33- 23 33- 22 32- 22 سلفيت 30-20 30-19 29-19
طوباس 34-24 34-23 33-23 روابي 31-21 31-20 30-20
الخليل 29-19 29-18 28-18 غزه 30-23 30-22 29-22
أريحا 40-27 40-26 39-26 خانيونس 30-23 30-22 29-22
الأغوار الشمالية 38-25 38-24 37-24 رفح 31-22 31-21 30-21

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار بنابلس

إعلام إسرائيلي: إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار بنابلس

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

شاهد: &#34;بن غفير&#34; يقتحم حي الشيخ جراح وسط حماية وانتشار لقوات الاحتلال

شاهد: "بن غفير" يقتحم حي الشيخ جراح وسط حماية وانتشار لقوات الاحتلال

المتطرف &#34;بن غفير&#34; يعلن نيّته الاحتجاج داخل حي الشيخ جراح لهذا السبب

المتطرف "بن غفير" يعلن نيّته الاحتجاج داخل حي الشيخ جراح لهذا السبب

الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص تسللوا لقاعدة عسكرية في الجولان

الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص تسللوا لقاعدة عسكرية في الجولان

العيزرية: إعلان الحداد العام عقب تشييع جثمان الشهيد فايز دمدوم

العيزرية: إعلان الحداد العام عقب تشييع جثمان الشهيد فايز دمدوم

اشتية: نطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لشعبنا

اشتية: نطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لشعبنا

حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد أعذر من أنذر

حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد أعذر من أنذر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المتطرف &#34;بن غفير&#34; يعلن نيّته الاحتجاج داخل حي الشيخ جراح لهذا السبب

المتطرف "بن غفير" يعلن نيّته الاحتجاج داخل حي الشيخ جراح لهذا السبب

اشتية: نطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لشعبنا

اشتية: نطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لشعبنا

&#34;معايعة&#34;: نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

"معايعة": نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

&#34;الخارجية&#34; تعقّب على جريمة إعدام الشهيد دمدوم وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها

"الخارجية" تعقّب على جريمة إعدام الشهيد دمدوم وتطالب الجنائية الدولية الخروج عن صمتها

&#34;الصحة&#34; تدين التعدّي على حرمة مستشفى أريحا الحكومي

"الصحة" تدين التعدّي على حرمة مستشفى أريحا الحكومي

توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط بالقدس

توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط بالقدس

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

منوعات

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في &#34;عمر وسلمى&#34;

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في "عمر وسلمى"

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض &#34;السرطان&#34;

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض "السرطان"

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ&#34;41&#34; مع جمهورها

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ"41" مع جمهورها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

عربي

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة