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نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية

نصر الله: لبنان أمام أيام حاسمة في قضية ترسيم الحدود البحرية
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم السبت، إن "الدولة اللبنانية أمام أيام حاسمة بشأن ملف في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وتابع خلال كلمة له، أن "لبنان هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلاد وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف نصر الله "شاهدنا اليوم أن الرؤساء تسلموا النص المكتوب من الجهة الوسيطة والدولة هي التي تأخذ القرار الذي تراه لمصلحة لبنان".

وجاءت تصريحات نصر الله خلال كلمة بمناسبة الاحتفال التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين في بلدة شقرا جنوب لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون استقبل السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الأمريكي حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وأشارت الرئاسة إلى أن "عون اتصل بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في عرض الوسيط الأمريكي هوكشتاين، وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت".


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