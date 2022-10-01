إعلام الاحتلال: الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية يستعدون لتأمين الكُنس اليهودية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية يستعدون لتأمين الكُنس اليهودية في جميع المدن خلال ما يُسمى "عيد الغفران".ووفقًا لقناة (كان) الإسرائيلية، فإن "قوات الشرطة الإسرائيلية يستعدون لتأمين الكُنس اليهودية بسبب كثرة الإنذارات باحتمال حدوث عمليات فلسطينية".وينتشر الآلاف من أفراد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، وفي الحواجز على امتداد خط التماس وأماكن الترفيه والكنس وغيرها من الأماكن المكتظة، بـ "هدف الحفاظ على النظام العام والأمن".وفي وقت سابق، عزز جيش الاحتلال قواته في الضفة الغربية، بثلاث كتائب خاصة في محيط نابلس والخليل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).