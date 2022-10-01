شؤون فلسطينية

اشتية: نطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لشعبنا

اشتية: نطالب المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير وتوفير الحماية لشعبنا
محمد اشتية - رئيس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي، بوقف ازدواجية المعايير، وتوفير الحماية لشعبنا في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يتوقف عن القتل.

وقال اشتية: "لا يتوقف جنود الاحتلال عن ممارسة القتل طالما ظل العالم يسمح لهم بالإفلات من العقاب، وهو ما يغريهم بمواصلة جرائمهم التي كان آخر ضحاياها الشاب فايز خالد دمدوم (18عاما) من العيزرية".

وتقدم رئيس الوزراء، بالتعزية من والدي الشهيد وعائلته، وأهالي بلدته، سائلا المولى عز وجل؛ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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