حماس: انفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة وقد أعذر من أنذر

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، روحي مشتهى، إن "الخطر على المسجد الأقصى بات أكثر وضوحاً".وأضاف، في كلمته نيابة عن الحركة في مهرجان "الأقصى في خطر: " فرض الاحتلال التقسيم الزماني على المسجد الأقصى، فيما يعمل على تثبيت التقسيم المكاني أيضاً".وأكد مشتهى خلال كلمته أن "إنفجار الأقصى القادم سيغير شكل المنطقة، وقد أعذر من أنذر".وأوضح أنه "لولا فضل الله والمرابطين والمرابطات لحقق الاحتلال أطماعه في ممارسة الطقوس التلمودية في الباحات والعتبات".وأشار إلى أن "منع المسلمين من الوصول إلى الأقصى وقمعهم وضرب النساء والشيوخ واعتقال الشباب واستمرار الحفريات، كل هذا يجعل الأقصى في عين الخطر، وسيجعل المنطقة في عين العاصفة".وشدد مشتهى على أن غزة "احتشدت لتوصل رسالة واضحة وبسيطة يجب أن يسمعها قادة العرب والمسلمين وقادة العالم، أن ممارسات الاحتلال في الأقصى خاصة وفي القدس وفلسطين عامة تنذر بانفجار الأقصى الكبير".وبين أن أبو رعد خازم نجم من نجوم الوطن، وكل الشهداء والجرحى والمقاومين القابضين على جمر النار.