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شؤون فلسطينية

"معايعة": نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

"معايعة": نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي
رلى معايعة
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت وزيرة السياحة والأثار رولا معايعة أهمية الاستمرار بدعم القطاع السياحي الفلسطيني وذلك من خلال كافة الشركاء المحليين والدوليين، لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين الى سابق عهدة وتجاوز كافة المعيقات والعقبات التي أحدثتها جائحة (كورونا)، حيث استطعنا العام الحالي تحقيق ارتفاع باعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية بحوالي 247% عن العام السابق.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن حديث الوزيرة معايعة جاء خلال توقيع اتفاقية بين وزارة السياحة والآثار وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وذلك بحضور السيدة إيفون هيلى الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث جرى التوقيع في مقروزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.

وأكدت أهمية ما تم تحقيقه من تطور في القطاع السياحي  الفلسطيني على مدى الأعوام الماضية والذي تمثل في العام 2019 حيث استقبلت فلسطين أكثر من 3.5 مليون سائح و اكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت محققين بذلك ارقام قياسية، نطمح  بالعودة لهذه الارقام بانتهاء آثار جائحة (كورونا).

 وتحدثت معايعة عن الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة  السياحة والاثار من خلال رفد القطاع السياحي الفلسطيني بمواقع سياحية جديدة وتوسيع رقعة المواقع التي تزورها المجموعات السياحية من خلال ترميم المواقع الاثرية وتطوير استخدامها. 

وأشارت إلى  أهمية ما تم إنجازه على مستوى رفد السلة السياحية
الفلسطينية بأنماط سياحية جديدة تساهم في استقطاب مجموعات وفئات سياحية جديدة لم تكن تزور فلسطين سابقا مما ساهم في تطوير اعداد المجموعات السياحية التي تزور فلسطين. 

وبدورها فقد أكدت ايفون هيلى الممثل الخاص لبرنامج الأمم  المتحدة الإنمائي على أهمية الشراكة مع وزارة السياحة والاثار الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة استثمار الفرص المتوفرة لفتح افاق جديدة امام القطاع السياحي الفلسطيني، مقدمة الشكر للوزيرة معايعة على تعاونها المثمر والبناء.
 
هذا وتهدف الاتفاقية التي وقعت ما بين وزارة السياحة والاثار/ فلسطين وبرنامج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى تعزيز الشراكة و توسيع إطار التعاون، حيث جاءت استجابة  للاحتياجات الملحة للقطاع السياحي في فلسطين وخصوصا في مجال الاستثمار السياحي، بالإضافة لدعم عملية تطوير خطط استثمار سياحي وتطوير الفرص الكامنة في هذا القطاع الواعد لفلسطين، بالإضافة لإطلاق حزمة من الخدمات السياحية من
خلال التركيز على السياحة البديلة والسياحة الصحراوية من خلال تنظيمها وتسويقها محليا وعالميا، مما سيساهم في دعم المجتمع المحلي وتثبيته في أرضه ونشر التاريخ الحقيقي للمواقع الأثرية الفلسطينية، بالإضافة لدمج السياحة البديلة في خطط الاستثمار الاستراتيجي الخاص بالقطاع السياحي وربطها بالموروث الثقافي.

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