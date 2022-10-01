"الصحة" تدين التعدّي على حرمة مستشفى أريحا الحكومي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن للمشافي والمراكز الصحية حُرمة يجب احترامها وتحييدها عن أي خلافات او إشكالات.





وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن من المؤسف خرق حُرمة المشافي والمراكز الطبية بنقل الشجارات داخلها أو التعدي عليها بأي أسلوب كان، كما حدث أمس في مستشفى أريحا الحكومي، معبرة عن إدانتها الشديدة لما حدث داخله من قبل مجموعة من المواطنين.





ونوهت الوزارة إلى أن الشجار الذي نشب داخل المستشفى كان بين مجموعة من المراجعين ولم يسفر عن إصابات بين الكوادر الطبية أو ضرر للأجهزة الطبية.





وتابعت: ندعو دائما للحفاظ على جميع المشافي والمراكز الطبية، لما في ذلك من صوت لكرامة المرضى والكوادر الطبية والمراجعين ومرافقيهم.

رام الله - دنيا الوطن