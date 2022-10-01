البرغوثي: القدس عصية على الاحتلال والأسرى المضربون نموذج للبطولة والثبات





وقال البرغوثي في كلمته بمهرجان "الأقصى في خطر" الذي تنظمه حركة (حماس) على أرض ملعب فلسطين في مدينة غزة، إن "القدس عصية على الاحتلال وستظل عنوان كرامتنا، مشيراً إلى أن شبان القدس الثائرون يدافعون عن شرف الأمتيْن العربية والإسلامية".



وأضاف: "ننقل لكم تحية الأبطال المقاومين في جنين ونابلس والخليل ورام الله وعموم الضفة، والتي تقدم نماذج مذهلة في المقاومة والتضحية على خطى معركة سيف القدس".



وأشار إلى أن أم إبراهيم النابلسي ووالد الشهديْن فتحي خازم، هم الصوت المرتفع والمشرف للضفة.



وأوضح البرغوثي، أن الأسرى المضربون في سجون الاحتلال نموذج للبطولة والثبات، مؤكداً "نحن شعب واحد ووطن واحد، ولن نسمح للاحتلال بتفرقتنا".





وشدد على أن المقاومة هي البديل الصحيح لنهج أوسلو الذي أثبت فشله، معبراً "نسعى جميعًا من أجل تغيير ميزان القوى لمصلحة قضية فلسطين"



رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن شبان القدس الثائر يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية.