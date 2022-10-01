فيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.
وأفادت الوزارة في تصريح لها، بأن الشاب فايز خالد دمدوم ( ١٨ عاماً)، استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق، ببلدة العيزرية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه د الشاب مدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور.
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