فيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس





وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه د الشاب مدوم، أثناء مروره بدراجته النارية بالقرب من مسجد المرابطين في العيزرية، ما أدى إلى إصابته برصاصة في عنقه، واستشهاده على الفور.

























رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.وأفادت الوزارة في تصريح لها، بأن الشاب فايز خالد دمدوم ( ١٨ عاماً)، استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في العنق، ببلدة العيزرية.