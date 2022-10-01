شؤون فلسطينية

توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط بالقدس

توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط بالقدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وزعت لجنة أولياء أمور الطلبة، اليوم السبت، المنهاج الفلسطيني على طلبة شمال مخيم شعفاط شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا، بأن طلبة مدارس مخيم شعفاط من جميع المراحل تسلموا اليوم كتبهم الدراسية من المنهاج الفلسطيني، تأكيدا على رفضهم التعامل مع المناهج التي تفرضها وزارة معارف الاحتلال الإسرائيلية.

ويأتي إصرار المقدسيين على التمسك بالمنهاج الفلسطيني، ردا على قرار وزيرة معارف الاحتلال "يفعات ساشا بيطون" في 28 تموز/ يوليو الماضي، إلغاء رخص التّشغيل الدائمة لـ6 مدارس فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بزعم احتواء مناهجها التدريسية على ما سمته تحريضا خطيرا، على أن يتم منحهم ترخيصا مؤقتا لمدة عام، باعتباره مهلة لسحب "كتب التحريض".

أخبار ذات صلة

فيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس

فيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

وزيرة الصحة تطلق فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

وزيرة الصحة تطلق فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

الحايك يوضح لـ &#34;دنيا الوطن&#34; بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر

الحايك يوضح لـ "دنيا الوطن" بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

جدة طفلة من غزة تشكو إسرائيل أمام مجلس حقوق الإنسان

جدة طفلة من غزة تشكو إسرائيل أمام مجلس حقوق الإنسان

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

منوعات

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في &#34;عمر وسلمى&#34;

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في "عمر وسلمى"

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض &#34;السرطان&#34;

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض "السرطان"

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ&#34;41&#34; مع جمهورها

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ"41" مع جمهورها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

عربي

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة