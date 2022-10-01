شؤون فلسطينية

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي
رولى معايعة
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت وزيرة السياحة والأثار السيدة رُلى معايعة أهمية الاستمرار بدعم القطاع السياحي الفلسطيني وذلك من خلال كافة الشركاء المحليين والدوليين، لضمان عودة النشاط السياحي في
فلسطين الى سابق عهدة وتجاوز كافة الميقات والعقبات التي احدثتها جائحة كورونا، حيث استطعنا العام الحالي تحقيق ارتفاع باعداد النزلاء في الفنادق الفلسطينية بحوالي 247% عن العام السابق بحسب الجهاز المركزي للإحصاء حديث الوزيرة معايعة جاء خلال توقيع اتفاقية بين وزارة السياحة والاثار وبرنامج
الامم المتحدة الانمائي وذلك بحضور السيدة إيفون هيلى الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث جرى التوقيع في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة 
بيت لحم.

 معايعة أكدت اهمية ما تم تحقيقه من تطور في القطاع السياحي الفلسطيني على مدى الاعوام الماضية والذي تمثل في العام 2019 حيث استقبلت فلسطين أكثر من 3.5 مليون سائح و اكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت محققين بذلك ارقام قياسية، نطمح
بالعودة لهذه الارقام بانتهاء اثار جائحة كورونا.

 وتحدثت معايعة عن الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة السياحة والاثار من خلال رفد القطاع السياحي الفلسطيني بمواقع سياحية جديدة وتوسيع رقعة المواقع التي تزورها المجموعات السياحية من خلال ترميم المواقع الاثرية وتطوير استخدامها. 

وأشارت إلى  أهمية ما تم إنجازه على مستوى رفد السلة السياحية
الفلسطينية بأنماط سياحية جديدة تساهم في استقطاب مجموعات وفئات سياحية جديدة لم تكن تزور فلسطين سابقا مما ساهم في تطوير اعداد المجموعات السياحية التي تزور فلسطين. 

وبدورها فقد أكدت السيد ايفون هيلى الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على اهمية الشراكة مع وزارة السياحة والاثار الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة استثمار الفرص المتوفرة لفتح افاق جديدة امام القطاع السياحي الفلسطيني، مقدمة الشكر للوزيرة معايعة على تعاونها المثمر والبناء. 

هذا وتهدف الاتفاقية التي وقعت ما بين وزارة السياحة والاثار/ فلسطين وبرنامج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى تعزيز الشراكة و توسيع اطار التعاون، حيث جاءت استجابة للاحتياجات الملحة للقطاع السياحي في فلسطين وخصوصا في مجال الاستثمار السياحي، بالإضافة لدعم عملية تطوير خطط استثمار سياحي وتطوير الفرص الكامنة في هذا القطاع الواعد لفلسطين، بالإضافة لإطلاق حزمة من الخدمات السياحية من
خلال التركيز على السياحة البديلة والسياحة الصحراوية من خلال تنظيمها وتسويقها محليا وعالميا، مما سيساهم في دعم المجتمع المحلي وتثبيته في ارضة ونشر التاريخ الحقيقي للمواقع الاثرية الفلسطينية، بالإضافة لدمج السياحة البديلة في خطط الاستثمار الاستراتيجي الخاص بالقطاع السياحي وربطها بالموروث الثقافي.

أخبار ذات صلة

فيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس

فيديو.. استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس

توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط بالقدس

توزيع المنهاج الفلسطيني على طلبة مدارس مخيم شعفاط بالقدس

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

وزيرة الصحة تطلق فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

وزيرة الصحة تطلق فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

الحايك يوضح لـ &#34;دنيا الوطن&#34; بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر

الحايك يوضح لـ "دنيا الوطن" بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

معايعة نعمل مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع السياحي

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

حمدونة: نجاح إضراب المعتقلين الإداريين يتطلب جهدًا على كل المستويات

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

جدة طفلة من غزة تشكو إسرائيل أمام مجلس حقوق الإنسان

جدة طفلة من غزة تشكو إسرائيل أمام مجلس حقوق الإنسان

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

منوعات

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في &#34;عمر وسلمى&#34;

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في "عمر وسلمى"

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض &#34;السرطان&#34;

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض "السرطان"

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ&#34;41&#34; مع جمهورها

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ"41" مع جمهورها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

عربي

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة