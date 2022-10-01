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شؤون فلسطينية

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي

جماعة خضوري تحظى بأربعة مشاريع ضمن مشاريع برنامج ايراسموس الأوروبي
خضوري
رام الله - دنيا الوطن
حظيت مشاريع جامعة فلسطين التقنية- خضوري، المتنافسة على مستوى المشاريع الأوروبية (ايراسموس) بحصة الأسد على مستوى المشاريع الفائزة لهذا العام عبر اختيار أربعة من مشاريعها الريادية ضمن المشاريع الأوروبية الممولة ضمن برنامج مشاريع ايراسموس من اصل خمسة مشاريع فائزة على مستوى فلسطين ككل، بالإضافة إلى تميزها عبر فوزها بأحد المشاريع كمتقدم رئيسي وحيد على مستوى الوطن إلى جانب مشروع خامس للتبادل الاكاديمي الافتراضي، وذلك في انجاز جديد للجامعة على المستوى الدولي والمحلي.

وهنأ الدكتور نور الدين أبو الرب كادر الجامعة الاكاديمي والإداري على هذا الإنجاز مشيدا بالجهود المتكاملة لهم والتي أوصلت الجامعة إلى هذا المستوى العالمي.

في المقابل، أفاد الدكتور سائد الخياط مساعد رئيس الجامعة للعلاقات الأكاديمية الدولية أنه بالإضافة إلى فوزها بمشروع للتبادل الافتراضي لهذا العام بعنوان Virtual exchanges for Active CiTizenship ACT.

حققت خضوري إنجازا جديدا بفوزها بأربعة مشاريع من ضمن خمسة مشاريع حازت على موافقة الاتحاد الأوربي للتمويل على مستوى فلسطين. حيث فازت بمشروع تعليمي كمتقدم رئيسي بإدارة الدكتورة نهى عطير حول المساقات التعليمية وتدريسها بأسلوب حديث، تحت عنوانFlipped Practical Courses VIA Triple learning Environments which developed by Triple Experts teams whose are empowered through Triple Enhance programs(3EEE) ومشروع ثاني حول التكنولوجيا الزراعية Agrotech ومشروع آخر حول تكنولوجيا الأزياء وهما مشروعان على مستوى التعليم التقني، بالإضافة إلى مشروع حول تكنولوجيا الاتصال للطفولة في المراحل المبكرة ICT4Edu. مضيفا أن جميع هذه المشاريع ستكون رديفا لعملية بناء الجامعة وامتدادها وتقوية بنيتها التحتية في طريق الحداثة والعولمة.

وبهذا الصدد ذكرت الدكتورة عطير مديرة مشروع 3EEE الجديد أن هذا المشروع يأتي بعد تجربة الجامعة الناجحة بادارة مشاريع TVETCQ و مشروع WaSec ومشروع Edu4all واللذان سيتم تقديم تقاريرها الشهر المقبل بمخرجات ونتائج مبهرة أهمها برنامج ماجستير التعليم التقني والمهني وبرنامج ابتكارات المياه وبرنامج أمن المعلومات.

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