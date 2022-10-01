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تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية والباحث السياسي زيدان القنائى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بانتشار وباء الكوليرا على نطاق واسع داخل السودان الأسابيع القادمة وتحول الكوليرا لموجة وبائية.

وأكد الباحث أن انتشار الكوليرا بالسودان سينتج عن موجة الفيضانات والسيول التي ضربت عدة ولايات بالسودان مع ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي سيؤدى لانتشار الوباء.

وأضاف أن السلطات الصحية بالسودان لن تكون قادرة على مواجهة تفشى وباء الكوليرا بالسودان بدون التنسيق مع المنظمات العالمية.

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