غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقدمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام واجب العزاء بالشهيد الطفل ريان سليمان في بلدة تقوع قضاء بيت لحم، الذي ارتقى بعد سقوطه وتوقف قلبه خوفاً من مطاردة مسعورة مدججة بالسلاح نفذها بحقه جيش الاحتلال وهو عائد من مدرسته.وقالت غنام إنه " لم يشفع لهذا الطفل ذو السبع سنوات صغر سنه من ملاحقة هذا المحتل الغاصب، الذي يمعن بملاحقة أبناء شعبنا من الأطفال و النساء و الشيوخ، ضارباً عرض الحائط بالقوانين الدولية، التي كفلت له التعليم والعيش بأمن وحرية وكرامة".وأكدت على أن هذه الجريمة النكراء تعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي لهذا الاحتلال الذي يستبيح دماء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية، ويعتدي على الأطفال ويقتحم المدارس كما حدث في الخليل قبل أيام دون أن يحرك هذا العالم الأصم ساكناً.وشددت غنام على ضرورة فضح جرائم الاحتلال، بحق أطفالنا وشعبنا، مؤكدة على أن الاحتلال يتعمد استهداف أطفالنا بالاعتقال والرصاص بهدف القتل بدم بارد، ضاربًا عرض الحائط كافة الاتفاقيات والعهود الدولية، مطالبة بتوفير حماية دولية للطفل الفلسطيني الذي يريد العيش بسلام على أرضه وينعم بمستقبل آمن بدون احتلال .