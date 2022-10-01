شؤون فلسطينية

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
قدمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام واجب العزاء بالشهيد الطفل ريان سليمان في بلدة تقوع قضاء بيت لحم، الذي ارتقى بعد سقوطه وتوقف قلبه خوفاً من مطاردة مسعورة مدججة بالسلاح نفذها بحقه جيش الاحتلال وهو عائد من مدرسته.

وقالت غنام إنه " لم يشفع لهذا الطفل ذو السبع سنوات صغر سنه من ملاحقة هذا المحتل الغاصب، الذي يمعن بملاحقة أبناء شعبنا من الأطفال و النساء و الشيوخ، ضارباً عرض الحائط بالقوانين الدولية، التي كفلت له التعليم والعيش بأمن وحرية وكرامة".

وأكدت على أن هذه الجريمة النكراء تعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي لهذا الاحتلال الذي يستبيح دماء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية، ويعتدي على الأطفال ويقتحم المدارس كما حدث في الخليل قبل أيام دون أن يحرك هذا العالم الأصم ساكناً.

وشددت غنام على ضرورة فضح جرائم الاحتلال، بحق أطفالنا وشعبنا، مؤكدة على أن الاحتلال يتعمد استهداف أطفالنا بالاعتقال والرصاص بهدف القتل بدم بارد، ضاربًا عرض الحائط كافة الاتفاقيات والعهود الدولية، مطالبة بتوفير حماية دولية للطفل الفلسطيني الذي يريد العيش بسلام على أرضه وينعم بمستقبل آمن بدون احتلال .

أخبار ذات صلة

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

الحايك يوضح لـ &#34;دنيا الوطن&#34; بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر

الحايك يوضح لـ "دنيا الوطن" بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر

أبو عيطة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الجزائر تقوم بجهود استثنائية لإنجاز المصالحة وتعكف على إعداد ورقة

أبو عيطة لـ"دنيا الوطن": الجزائر تقوم بجهود استثنائية لإنجاز المصالحة وتعكف على إعداد ورقة

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

المواصلات بغزة توضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; شروط تجميد المخالفات السابقة على السائقين

المواصلات بغزة توضح لـ"دنيا الوطن" شروط تجميد المخالفات السابقة على السائقين

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

جدة طفلة من غزة تشكو إسرائيل أمام مجلس حقوق الإنسان

جدة طفلة من غزة تشكو إسرائيل أمام مجلس حقوق الإنسان

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

غنام: ما حدث مع الشهيد الطفل ريان يعبر عن الوجه الحقيقي الإرهابي للاحتلال

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

المطران حنا: نقف إلى جانب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

تقرير: المزيد من البناء الاستيطاني يخيم على المشهد السياسي في الانتخابات المقبلة لـ(كنيست)

مجدلاني: نعمل على تصميم خطط تدخل متكاملة لكبار السن عبر نظام التحويل الاجتماعي الوطني

مجدلاني: نعمل على تصميم خطط تدخل متكاملة لكبار السن عبر نظام التحويل الاجتماعي الوطني

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال غزة

لليوم السابع.. 30 معتقلا إداريًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

لليوم السابع.. 30 معتقلا إداريًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

غزة: طاقم طبي ينقذ حياة شاب بعملية جراحية نادرة

غزة: طاقم طبي ينقذ حياة شاب بعملية جراحية نادرة

منوعات

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

إعلان صادم من محمد رمضان عن بطلة فيلمه الجديد

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة مخرج مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في &#34;عمر وسلمى&#34;

شاهد: ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصتهما الشهيرة في "عمر وسلمى"

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض &#34;السرطان&#34;

تصرف غريب من هاندا أرتشيل بعد إعلان إصابة ابنة شقيقتها بمرض "السرطان"

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ&#34;41&#34; مع جمهورها

شاهد: لحظات من احتفال رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ"41" مع جمهورها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: طليق منة عرفة يخرج عن صمته ويكذِّبها ويهاجم والدتها

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب رفضها العمل مع محمد رمضان

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

شاهد: نانسي عجرم بإطلالة مثيرة تتجاوز آلاف الدولارات

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

بعد جورج الراسي.. مصرع فنان شهير في حادث سير مروّع

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

أشرف زكي يكشف عن مدى صعوبة حالة يسرا بعد وفاة هشام سليم

عربي

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

تحذيرات من انتشار الكوليرا بالسودان بعد موجة السيول والفيضانات

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

مظاهرات في بغداد احياءًا للذكرى الثالثة لحراك تشرين

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

العراق: القصف الإيراني تصعيد خطير وغير مقبول ونرفض أن تكون بلادنا ميدانًا للصراعات

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة

الكويت: تغيير بأكثر من 50% وعودة نسائية بانتخابات مجلس الأمة