وفد من (الديمقراطية) يزور أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنزار وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكاديمية الفلسطيني للتطوير والتدريب المهني في العاصمة المصرية القاهرة.وجاءت هذه الزيارة على إثر اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني المُنعقد في جمهورية مصر العربية.وضم الوفد كلاً من، نائب رئيس المجلس الوطني ومسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان علي فيصل، ورئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني ومسؤول الجبهة في إقليم قطاع غزة صالح ناصر.وكان في استقبال الوفد، عضو اللجنة المركزية للجبهة وممثلها بمصر المحامي محمد أبو ظاهر، ومدير الأكاديمية المدرب نادر أبو عايش، ومسؤولة قطاع المرأة نور صلاح، ومسؤول قطاع الطلاب هشام أبو عويمر، وعدد من العاملين بالأكاديمية.بدوره، رحب نادر أبو عايش بهذه الزيارة، حيث أطلع الوفد على أنشطة الأكاديمية المقدمة ومساهمتها بخلق فرص عمل للشباب وتطوير مهاراتهم، وجعلهم أكثر كفاءة وجهوزية لسوق العمل.واستعرض أبو عايش أبرز الأنشطة التي تقدم للجالية الفلسطينية بمصر والمبادرات التي قدمتها الأكاديمية في المجال الخدماتي والإنساني.من جانبه، تحدث وفد الجبهة حول آخر التطورات الفلسطينية الراهنة، مؤكداً ضرورة تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني من أجل مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية.وأشاد الوفد بدور رفاق الجبهة الديمقراطية بالساحة المصرية في خدمة أبناء الجالية الفلسطينية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود وتطويرها بما يخدم تطلعات وطموحات شعبنا.في ذات السياق، ثمن أبو ظاهر دور الوفد على هذه الزيارة التفقدية الهامة، حيث جرى مناقشة أمور الجالية والمشكلات التي تواجهها، إضافة إلى الأوضاع التنظيمية في الساحة المصرية.وفي ختام الزيارة، بحث الطرفان سُبل تطوير الأكاديمية كمؤسسة فلسطينية صاعدة تهتم بتطوير الكفاءات الفلسطينية في سوق العمل وتنمية قدراتها البشرية، لتكون يد عاملة مساهمة في الاقتصاد الوطني وفي تكوين المهارات الفردية.