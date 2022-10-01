شؤون فلسطينية

الحايك يوضح لـ "دنيا الوطن" بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر

الحايك يوضح لـ "دنيا الوطن" بنود ورقة فتح لجلسات المصالحة في الجزائر
الرئيس عباس ونظيره الجزائري
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم السبت، إنها قدمت رؤيتها لجلسة الحوار والمصالحة المنوي عقدها في الجزائر خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الناطق باسم (فتح) منذر الحايك لـ "دنيا الوطن" أن حركته قدمت رؤيتها لإنهاء الانقسام حيث تبدأ بتوحيد مؤسسات السلطة أولا ومن ثم الذهاب لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح الحايك أن الأساس هو توحيد مؤسسات السلطة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن بعدها الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حينما يتوفر الأمر في القدس.

ولفت إلى أن هناك بعض العراقيل التي تضعها بعض الدول الإقليمية في طريق المصالحة لمصالح لها علاقة بالدول والمصالح الحزبية لحركة (حماس).

وأشار إلى أبواب منظمة التحرير مفتوحة أمام (حماس والجهاد الإسلامي) على قيد الشراكة لا المحاصصة، مشدداً على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

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