شؤون فلسطينية

أبو عيطة لـ"دنيا الوطن": الجزائر تقوم بجهود استثنائية لإنجاز المصالحة وتعكف على إعداد ورقة

أبو عيطة لـ"دنيا الوطن": الجزائر تقوم بجهود استثنائية لإنجاز المصالحة وتعكف على إعداد ورقة
الرئيس عباس وهنية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
خاص دنيا الوطن - سندس الخطيب
أكد سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، على أن الجزائر تقوم بجهود حثيثة واستثنائية من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أنها "تحمل القضية الفلسطينية على كتفها وتتحرك بها إلى كل العالم من أجل تعزيزها وإعادتها لمكانتها الطبيعية".

وبيّن أبو عيطة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال زيارة الرئيس محمود عباس للجزائر في كانون الأول/ديسمبر العام 2021، تم العمل عليها مباشرة من الأشقاء بالجزائر.

وقال إن "الأشقاء بالجزائر أجروا 44 اجتماعاً مع الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة إضافةٍ إلى الاتصالات مع الدول العربية ذات العلاقة بموضوع المصالحة".

وأضاف أبو عيطة: "بعد العديد من اللقاءات التي أجرتها مع الفصائل، تعكف الجزائر على إعداد ورقة، لتكون محل موافقة من كافة الفصائل، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود سيكون له دور كبير لإنصاف القضية الفلسطينية في إطار اجتماع القمة المقبل في الأول والثاني من تشرين الثاني /نوفمبر ".

وأعرب، عن أمله بعد كل هذه الجهود والمرحلة الصعبة التي مرت بها القضية الفلسطينية، أن تقوم الفصائل بتذليل كافة العقبات أمام إنجاز المصالحة وتكليلها بالنجاح، مؤكداً أن شعبنا يستحق حياة كريمة، والاستقلال لن يأتي إلا بتحقيق الوحدة الفلسطينية.

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